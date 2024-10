MILANO – Una rapina a un giovane ferma alla fermata del bus, in mezzo al traffico cittadino, con tanto di scippo di collanina e fuga. Un Sabato sera a Milano, tra Piazzale Lotto e via Gavirate. Una pattuglia della polizia ha individuato e seguito a distanza una coppia di individui sospetti. I due hanno prima avvicinato con una scusa un giovane, tentando senza successo di sottrargli una collanina.

Rapina in una fermata del bus di Milano: le immagini dello scippo

Poco dopo, i malviventi si sono avvicinati a una ragazza in attesa dell’autobus. Approfittando della distrazione creata da uno dei due, il complice ha strappato alla vittima una collana d’oro, per poi fuggire assieme al complice in direzioni opposte, confondendosi tra la folla.

Gli agenti, che avevano seguito l’intera scena, sono intervenuti prontamente. Dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare uno dei due malviventi. Il ladro è un giovane marocchino di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine e in situazione irregolare sul territorio italiano. Dopo la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso della collana d’oro sottratta poco prima alla vittima.

Il 25enne è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo in concorso, mentre il suo complice è riuscito a fuggire, facendo perdere le sue tracce tra la folla. Le ricerche del fuggitivo sono ancora in corso.

