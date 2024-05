Milazzo, in centinaia reclamano “Più ospedali, meno affari”

"Una sanità equa, gratuita ed universale"

MILAZZO (MESSINA) – In centinaia hanno sfilato per le strade di Milazzo, per chiedere “Più Ospedali, meno Affari”. Una mobilitazione che sta interessando la fascia tirrenica e le Isole Eolie.

“Siamo scesi in strada, dimostrando che esiste una comunità viva, che ha intenzione di lottare, senza riserve, per una sanità equa, gratuita ed universale”, spiegano i componenti (e organizzatori) dell’Assemblea Permanente per la salute pubblica

Ed ancora: “L’importanza di questo percorso comune, che passa inevitabilmente dall’acquisizione di coscienza sociale, è dimostrata anche dalla presenza di una folta componente di sindaci dei comuni del comprensorio e delle Isole Eolie”.

“La salute non può essere per pochi”

“Non permetteremo che la salute delle persone continui ad essere trattata come merce su cui basare il profitto di pochi.

Le nostre vite vengono messe in pericolo dalle attuali modalità di gestione del Sistema Sanitario Nazionale, sottoposto a chiusure e depotenziamenti a cuor leggero di interi ospedali e servizi connessi.Si antepongano prevenzione e cure di qualità agli aspetti economici ed aziendali che, da troppi anni, stabiliscono indirettamente chi può curarsi e chi no.

Non è più accettabile che siano sempre di più i cittadini che debbano rinunciare alle cure per l’impossibilità di ricorrere all’assistenza della sanità privata per mancanza di risorse economiche: basta!”.

Infine: “Dopo la manifestazione di oggi sarà necessario tornare a discutere pubblicamente sulle prossime mosse di questa importante e fondamentale battaglia, coinvolgendo tutte le componenti sociali che vorranno percorrere questo tratto di strada insieme”.