Mistretta, festa di Natale al bar senza mascherine VIDEO

Nelle immagini sarebbe stato riconosciuto anche un carabiniere libero dal servizio

Il Natale si festeggia in un locale pubblico. In un bar, dove in tanti sono ammassati e senza alcuna precauzione anti Covid. A parlare chiaro è un video che sta facendo il giro del Web: la festa è al ‘Sebar’, che si trova a Mistretta, nel Messinese: nelle immagini pubblicate on line anche da Nebrodi news su Youtube, sarebbe stato riconosciuto anche un giovane carabiniere in servizio in città.

Contro ogni norma anti Covid

Libero dal servizio, sarebbe proprio lui a ballare su un tavolo insieme a due amici, sfidando le norme anti Covid. Un video che sta diventando virale e che la dice lunga sul rispetto delle regole per limitare il contagio, in questi giorni di festa in forte escalation. LEGGI ANCHE: Covid, intubati e morti, i dati choc

