Mondello, martedì sarà riaperto il pontile FOTO

Un anno fa fu chiuso perché non ritenuto sicuro. Al taglio del nastro saranno presenti Schifani, Lagalla, Tamajo e Aricò

1' DI LETTURA

PALERMO – Sarà inaugurato il pontile di Mondello martedì 9 alle ore 19.

Terminati i lavori per la riqualificazione e manutenzione straordinaria durati circa un anno, la struttura verrà riaperta al pubblico dopo il taglio del nastro da parte del governatore della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Sicilia Edy Tamajo e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Alessandro Aricò.

A novembre 2021, il pontile era stato dichiarato insicuro e posto sotto sequestro dalla capitaneria di porto che, in quell’occasione, aveva richiesto un immediato intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura. L’intervento ha consentito una riqualificazione estetica attraverso, tra l’altro, l’installazione di basole in travertino, doghe in teak, ringhiere in acciaio inossidabile e ceramiche artistiche.

“Dopo 50 anni attraverso la messa in sicurezza e il restyling del pontile abbiamo ridato la dignità che merita alla borgata marinara di Mondello. Stiamo restituendo un luogo importante, sia ai palermitani che alle migliaia di turisti che visitano la nostra splendida città, dando a tutti la possibilità di ammirare in sicurezza lo splendido panorama del golfo di Mondello”. Afferma l’assessore Edy Tamajo.