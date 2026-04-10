Le prime informazioni

PALERMO- Due morti sul lavoro a Palermo. La tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano, una traversa di via Ammiraglio Rizzo, nella zona della fiera del Mediterraneo.

Palermo, il luogo della tragedia

Crollato il cestello della gru

Le vittime sono due operai, uno di origine rumena e l’altro tunisina, che stavano lavorando su una gru in un palazzo: Daniluc Tiberi, 50 anni il prossimo ottobre, e Najahi Jaleleddine, 41 anni.

Si trovavano nel cestello che è precipitato sfondando la pensilina del negozio di gomme Gammicchia. Anche un operaio dell’attività commerciale, Emanuele Parisi, 34 anni, è rimasto ferito. Per fortuna le pile di copertoni hanno evitato che venisse schiacciato dal carrello. È stato trasportato all’ospedale Villa Sofia con una ferita alla testa.

Gli operai stavano mettendo in sicurezza i cornicioni del palazzo, sostituendo la parte pericolante con dei pannelli in cartongesso. Il braccio della gru si è piegato e il cestello è precipitato. I due operai sono stati sbalzati, andandosi a schiantare nello scivolo che conduce al seminterrato adibito a centro di revisione.

Sul posto è arrivato il procuratore aggiunto Laura Vaccaro. Bisogna innanzitutto verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza, a cominciare dall’utilizzo dei ganci e delle corde per ancorare gli operai al cestello.