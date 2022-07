Donna scomparsa a Monreale: ritrovata, finisce l’incubo

Rintracciata nelle scorse ore

“Grazie a Dio la signora Gaetana è stata ritrovata, sta bene ed è già a casa tra le braccia affettuose dei propri familiari. Ho il dovere di ringraziare ognuno di voi per aver contribuito, anche attraverso una semplice condivisione, alle operazioni di ricerca”. Dopo diverse ore di ansia, è il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, a dare la buona notizia: la donna che ieri mattina era uscita di casa e non aveva più fatto rientro, è stata rintracciata.

Una domenica di preoccupazione

Gaetana Vilardo, 61enne e titolare di una gioielleria, è molto conosciuta nella cittadina normanna proprio per la sua attività. Per tutto il paese era stata una domenica di apprensione dopo la segnalazione dei familiari che, angosciati, si erano rivolti ai carabinieri, visto che la 61enne aveva lasciato nella sua abitazione sia il cellulare che i documenti, non dando più notizie di sé.

L’appello sui social

Il primo cittadino aveva diffuso un appello sui social chiedendo di “fare squadra”, di mobilitarsi per contribuire alle ricerche. Ma per fortuna il peggio è stato scongiurato e l’allarme è rientrato nelle scorse ore. Un sospiro di sollievo per l’intera comunità.