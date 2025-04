Rissa a pochi passi dalla piazza del duomo VIDEO

MONREALE – Per strada è scoppiato il putiferio. Il bilancio è di tre morti e due feriti, di cui uno in gravissime condizioni.

Una lite fra giovani è degenerata in una sparatoria in pieno centro a Monreale, davanti a decine di persone. Qualcuno ha estratto l’arma. I carabinieri indagano per triplice omicidio. I sospetti principali si concentrano su due persone probabilmente giunte da Palermo per trascorrere la serata, ma usciti di casa armati.

I morti sono Massimo Pirozzo, 25 anni, Salvatore Turdo, 24 anni, e Andrea Miceli di 26, deceduto poche ore dopo all’ospedale Civico di Palermo. Gli altri feriti hanno 33 e 16 anni. Inizialmente sono stati portati all’Ingrassia ma poi trasferiti al Policlinico.

L’allarme è scattato mezz’ora dopo l’una nella notte fra sabato e domenica. Il locale, un lounge caffè, all’esterno del quale è avvenuto l’omicidio si trova in via Benedetto D’Acquisto, strada a pochi passi dalla piazza del duomo piena di ristoranti, pizzerie e bistrot.

Ad un certo punto qualcuno ha fatto fuoco al culmine di una lite fra alcuni giovani iniziata per futili motivi. I carabinieri stanno raccogliendo la testimonianza dei presenti.

Di sabato la strada era affollata. Il rumore dei colpi ha provocato il panico nella via che conduce a piazza Duomo, addobbata con le luminarie. Monreale si prepara a festeggiare il santissimo Crocifisso, l’appuntamento più sentito dai cittadini.