“MONTETNA”, abitare il vulcano: via al progetto del Parco VIDEO

Potenziamento e valorizzazione del sito Unesco

CATANIA – “Una riflessione specialistica e multidisciplinare, per creare un catalogo di suggerimenti e buone prassi, da rendere disponibili per chi vuole vivere il territorio del parco in armonia con esso e nel rispetto delle motivazioni che hanno consentito al Monte ETNA di essere inserito nella “World Heritage List”.

È scattato con una conferenza programmatica il progetto “MONTETNA abitare il vulcano, memorie, tecniche e natura” tenutasi nella sede del Parco dell’Etna.

L’Ente del commissario straordinario Giovanni Riggio, col patrocinio dell’Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente, il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, la Fondazione Federico II ed il supporto operativo dell’Archeoclub d’Italia, ha organizzato, e sta per dare attuazione, ad una serie di iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione dell’area in cui insiste il Parco dell’Etna, ed alla divulgazione delle peculiarità del sito Monte ETNA – Patrimonio dell’UNESCO.