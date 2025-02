È stato cronista parlamentare e giudiziario

PALERMO – È morto a Palermo il giornalista Michele Cimino, 84 anni, che lavorò nei quotidiani Gazzetta del Sud e La Sicilia. Professionista dal 1970 è stato cronista politico parlamentare ma anche cronista giudiziario.

Cimino è stato per anni un punto di riferimento nella sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana. “Era approdato, profugo istriano, nei saloni ovattati di Palazzo dei Normanni nella seconda metà degli anni ’50 del secolo scorso – scrive la Gazzetta del Sud in un articolo per ricordare il collega . Un giornalista che non si accontentava mai della prima domanda ma cercava sempre di avere una notizia in più”.