Murale rimosso, informata la Procura: “È solo l’inizio”

Dal Comune partirà una ricognizione per tutta la città.

CATANIA – La rimozione del murale – avvenuta in sinergia tra Prefettura e Comune – nell’angolo tra via Biblioteca e via Idria è solo l’inizio. Lo assicurano dall’amministrazione comunale di Catania che annunciano come ieri – dopo l’articolo-denuncia di LiveSicilia – sia stato predisposto “un piano” per fare una “ricognizione in tutta la città” volto alla cancellazione di altri ‘dipinti’ che possano nascondere collegamenti diretti o indiretti ad ambienti illeciti. Insomma il murale dedicato a Vincenzo Scalia, ucciso nel conflitto armato tra Cursoti-Milanesi e Cappello, sarebbe solo un primo passo per ‘far sentire la presenza delle Istituzioni’.

Questa mattina presto i tecnici della Multiservizi sono andati con rulli e pittura nell’angolo incriminato e hanno ripulito il muro, cancellando la gigantografia dedicata a Enzo Negativa (questo il suo nomignolo, ndr). Anche se resta una targa ‘commemorativa’.

Della rimozione del murale ne hanno dato notizia anche i carabinieri di Catania attraverso una nota. Sono infatti i militari dell’Arma ad aver indagato sulla guerra di mafia scoppiata nell’estate di 2 anni fa. Il blitz Centauri ha portato all’apertura di un processo che è poi si è diviso in due tronconi. Il filone abbreviato, che vede i Cappello alla sbarra, è già al giro di boa: i pm hanno fatto le richieste di pena. In Corte d’Assise invece si sta svolgendo il processo contro i Cursoti Milanesi.

Il “dipinto” è stato rimosso “alla presenza dei Carabinieri unitamente ai colleghi della Polizia di Stato che hanno assicurato il regolare svolgimento delle operazioni, a seguito di richiesta avanzata al Comune di Catania dal Comando Compagnia Carabinieri di Piazza Dante”. I carabinieri inoltre hanno evidenziato che “sull’imbrattamento del muro è stata informata” la Procura di Catania.