Musumeci: “Lavoriamo per ricostruire il centrodestra e vincere in Sicilia”

Il presidente della Regione a Bruxelles

“Stiamo lavorando, e Meloni prima fra tutti, per ricostruire un centrodestra che dalla Sicilia, dalla vittoria alle regionali in Sicilia può lanciare un forte segnale a pochi mesi dalle elezioni politiche”. Con lei? “Sono il presidente uscente mi pare normale”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a Bruxelles, interpellato sulla possibilità di avere una coalizione in Sicilia, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni.

“Il centrodestra non può essere solo una somma aritmetica”

“La coalizione è già un fatto. Il problema è ricostruirla”, ha risposto in particolare Musumeci in merito alla possibilità di avere una coalizione di centrodestra per le regionali in Sicilia a novembre. “Il centrodestra non può essere solo una somma aritmetica – ha sottolineato -. Deve essere un comune sentire, una comune strategia, un comune linguaggio pur nella diversità delle singole forze politiche”.