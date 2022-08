Musumeci lascia la presidenza della Regione – IL VIDEO

Le parole del governatore

Il Governatore Nello Musumeci ha ‘formalizzato’ così la chiusura anticipata della legislatura che consentirà di accorpare le elezioni regionali con le Politiche fissando per il 25 settembre l’election day in Sicilia. Una decisione “sofferta e meditata, motivata da almeno quattro ragioni dettate dal buon senso”, ha sottolineato Musumeci elencando i motivi di opportunità che lo hanno indotto a unificare le date elettorali. Del resto il diretto interessato aveva tenuto sulla corda tutti, e in particolare ai suoi avversari politici. “Sto riflettendo” aveva ribadito ancora questa mattina davanti ai suoi assessori, nel corso dell’ultima riunione di giunta prima di andare tutti a casa. Anzi in campagna elettorale.