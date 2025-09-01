Nasce la Fondazione Montinaro, intitolata al caposcorta di Falcone

PALERMO – L’8 settembre nascerà la Fondazione Antonio Montinaro, intitolata al caposcorta del giudice Falcone ucciso nella strage di Capaci. La Fondazione è stata voluta fortemente dalla vedova Montinaro, Tina.
Sarà presente Piantedosi
La nascita della Fondazione avverrà al teatro Politeama Garibaldi di Palermo, alle 11, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia Vittorio Pisani e del presidente della Commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo. L’evento sarà moderato dal regista Mauro Parissone.