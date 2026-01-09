 Palermo, spari anche all'Uditore durante la notte di Capodanno
Non solo Zen: spari anche all’Uditore durante la notte di Capodanno

Trovati almeno dieci proiettili che hanno raggiunto le abitazioni
PALERMO
di
PALERMO – Sulla base di cinque denunce presentati a polizia e carabinieri, i militari dell’Arma stanno indagando per risalire a chi, la notte di Capodanno, ha sparato da un palazzo nella zona di via Uditore, a Palermo.

Trovati dieci proiettili

Almeno dieci proiettili sono stati rilevati dalla scientifica e dai militari del Sis, trovati conficcati nelle verande di abitazioni e nei bagni di vicine abitazioni. Gli spari sarebbero arrivati da un edificio occupato abusivamente che fa parte di un complesso residenziale in via Riccardo da Lentini, lato via dei Redentoristi.

I carabinieri stanno cercando le armi utilizzate. Allo Zen durante la notte di capodanno una donna è rimasta ferita al collo da alcuni colpi di pistola esplosi in strada.

