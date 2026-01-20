Nuova allerta rossa tra Catania e Messina: scuole chiuse

Persistono venti di burrasca, i particolari

CATANIA – Allerta rossa per il maltempo anche domani in Sicilia, occhi puntati tra Catania e Messina. Lo indica un nuovo avviso diramato dalla Protezione civile.

Allerta rossa, il bollettino

Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia, rileva il bollettino, continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane. Sono attese, quindi, precipitazioni abbondanti e persistenti su Sicilia e Calabria, specie sui versanti orientali, e intensa ventilazione di scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate sulle coste esposte.

L’avviso prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta su Sicilia e Calabria, con forti mareggiate sulle coste esposte. Si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale: sulla Sicilia, specie settori nord-orientali, e sulla Calabria, specie settori ionici, dove assumeranno carattere nevoso sopra i 1000-1200 metri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.

Valutata per la giornata di domani allerta rossa sul versante centro-meridionale della Sardegna, sul settore nord-orientale della Sicilia e sul settore ionico meridionale della Calabria. Arancione su alcuni settori di Sardegna, Sicilia e Calabria, gialla in Puglia, Basilicata e sui restanti territori di Sardegna, Sicilia e Calabria. Oggi 20 gennaio, intanto, si prevede una serata di massima allerta.

Le scuole saranno chiuse

A Catania, il sindaco Enrico Trantino ha anticipato già la sospensione delle attività didattiche. Stesso discorso a Messina.

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha disposto la proroga della chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati anche per consentire la verifica di eventuali danni dovuti al maltempo anche per domani. Viene sospeso anche il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.