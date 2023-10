Nuovo campo sportivo allo Sperone, lo inaugura il cantante Cesare Cremonini

Il progetto 'Io Vorrei'

PALERMO – Il cantante Cesare Cremonini inaugura un campo sportivo playground alla scuola ‘Sandro Pertini’ di Palermo, nel quartiere Sperone. È il secondo intervento dell’artista emiliano nel quartiere palermitano, dopo il murale ‘La ragazza del futuro’, con il volto di Gaia, realizzato a marzo del 2022 dallo street artist siciliano, Giulio Rosk. Palermo è stata la prima tappa del progetto ‘Io Vorrei’, ideato e voluto da Cremonini, in collaborazione con Giulio Rosk e Intesa Sanpaolo Assicura, nato collateralmente al lancio del disco, che accende i riflettori sui giovani di domani e delle periferie per migliorare alcuni contesti italiani degradati, per ricordare a tutti “che i bambini sono i volti del futuro”.

Nasce un campo polifunzionale allo Sperone

La realizzazione del campo sportivo polifunzionale, finanziato da Intesa Sanpaolo Assicura, è uno dei tanti tasselli e interventi di riqualificazione degli edifici scolastici che darà vita nei prossimi mesi, anche ad aule studio, biblioteche spazi – gioco e mense. Un’iniziativa di responsabilità sociale che ha appassionato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Sperone-Pertini, Antonella Di Bartolo, che con tenacia si è spesa e continua a spendersi per i ragazzi del rione e della comunità scolastica. “Grande umanità e determinazione”, dice il cantautore bolognese, che circa dieci anni fa ha letteralmente salvato la scuola quando tutti, istituzioni comprese, volevano chiuderla perché cadeva a pezzi, abbattendo così la piaga terribile della dispersione scolastica dal 27% all’1%.

Il progetto “Io Vorrei”

“Io Vorrei”, vuole accendere i riflettori per fa emergere il bello delle periferie, un lavoro di recupero e di riqualificazione urbana, ideato per superare le barriere, senza limiti, rivolto al futuro, verso luoghi meno fortunati ma ricchi di storia e umanità. Un’espressione di arte e bellezza, permanente e simbolica, perché “è dai bambini che bisogna partire – dice il cantante -, non devono avere paura di sognare”. Un messaggio artistico partendo dalla musica, rivolto alle giovani generazioni che vivono in contesti difficili e degradati, per promuovere la bellezza come valore, in segno di speranza e rinascita sulle realtà territoriali complesse finora considerate distanti. La musica che svolge un ruolo civico e sociale oltre che culturale, che parla alla società e ha responsabilità nei confronti di questa, “che dà il suo contributo alla collettività, che ci parla e ascolta”.

L’impegno per una scuola che aiuti il quartiere

Oltre alla realizzazione dei murales, l’impegno è rivolto allo sviluppo di attività di inclusione educativa riservate alle scuole coinvolte nel progetto. Un impegno che vuole dare forza e contenuto alla parola futuro, con iniziative e sostegno al concetto di protezione. La costruzione di uno spazio sportivo a cura di #IoVorrei, è solo il prolungamento di questa promessa, è un tassello in più per un domani migliore. Un gesto concreto, per creare opportunità, per riaccendere la speranza e raccontare la storia del nostro futuro attraverso periferie simbolo. Insieme con l’Istituto comprensivo Sperone-Pertini di Palermo, Cremonini ha sviluppato il progetto artistico anche con l’Istituto comprensivo Antonio Vivaldi di Ostia e il liceo classico e delle scienze umane Anco Marzio di Napoli.

“Io Vorrei”, è un condizionale, è un messaggio di fiducia e aiuto, che ha un valore sociale e una priorità: al centro i giovani, la loro educazione ed espressione artistica. Il programma artistico-sociale di Cremonini è un viaggio straordinario, un volo che ha un inizio incerto, una vita piena e una conclusione aperta. Una mano tesa, un gesto di attenzione verso il prossimo, una carezza. L’evento di inaugurazione di oggi – che ha visto la presenza anche di Mauro Palonta di Intesa Sanpaolo Assicura e della preside Antonella di Bartolo – ha rappresentato un momento unico di attenzione verso gli studenti coinvolti e il territorio, in una zona della città dove la scuola diventa un importante punto di riferimento.