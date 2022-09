realizzato da Tecnè per il Tg5

PALERMO – Renato Schifani tra il 37 e il 41 per cento, Caterina Chinnici tra il 25 e il 29. Questo l’esito di un sondaggio sulle elezioni regionali siciliane eseguito dall’istituto di ricerca Tecnè per il Tg5 e rilanciato dall’agenzia Italpress. Il candidato del centrodestra sarebbe quindi avanti, seguito dal nome del centrosinistra.

La classifica

Secondo il sondaggio, il terzo in corsa sarebbe Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, accreditato di un risultato tra il 13 e il 17 per cento. Quarta piazza per il candidato M5s Nuccio Di Paola, che otterrebbe una percentuale di voti compresa tra l’11 e il 15 per cento. In quinta posizione il candidato del terzo polo Gaetano Armao: per lui un risultato tra il tre e il cinque per cento.

Il sondaggio ha visto il 48% del campione esprimersi sulla dichiarazione di voto. Ancora incerto il 52% degli intervistato dall’istituto di ricerca.