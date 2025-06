Odontoiatria consapevole: qualità, tecnologia e attenzione per il paziente

In ambito odontoiatrico, l’evoluzione tecnologica e l’attenzione al paziente stanno ridefinendo il concetto stesso di cura dentale. Oggi, prendersi cura della propria salute orale significa poter contare su procedure accurate, tecnologie all’avanguardia e approcci conservativi che mirano a preservare quanto più possibile il tessuto dentale sano. In questo scenario, lo Studio Dentistico Miccichè – con sede a Palermo – rappresenta un esempio di come attenzione al dettaglio e aggiornamento continuo possano fare la differenza nell’esperienza e nei risultati del paziente. I dottori Gabriele e Alessandro Miccichè rappresentano la seconda e terza generazione di dentisti della famiglia e quasi ogni aspetto dell’odontoiatria moderna è cambiato dai tempi in cui il dr. Salvatore Miccichè -la prima generazione- negli anni 60 muoveva i primi passi nel mondo dell’odontoiatria.

Tecnologie che fanno la differenza: diga dentale, scanner e materiali innovativi

Uno degli strumenti fondamentali nello studio Miccichè è la diga dentale, un foglio in lattice che isola il dente dal resto della bocca durante l’intervento. Anche se poco conosciuta dal grande pubblico, la diga è uno strumento essenziale. Brevettata già a fine ‘800, ha assunto un ruolo fondamentale con l’arrivo dei materiali più moderni.

Otturazioni che si staccano continuamente, nuove carie che si formano sotto un’otturazione, denti devitalizzati che continuano a dare fastidio, possono essere tutti problemi legati al mancato utilizzo della diga dentale.

La diga, infatti, secondo studi scientifici aumenta la forza di adesione dei materiali al dente e dunque la durata del trattamento del 40/50% (fonte: Torres et al. – J Dent Res. 2019.), protegge il campo operatorio da saliva e batteri diminuendo del 59% il rischio che si formi una nuova carie (fonte: Amend S. et all. 2022), migliora la precisione dell’operatore, garantisce la durata del restauro e protegge il paziente dal rischio di ingestione di materiali o liquidi.

Nonostante tutti questi vantaggi, la maggior parte dei pazienti non ha mai visto una diga dentale, questo perché applicarla richiede tempo e abilità manuali e spesso alcuni dentisti preferiscono sostituirla con semplici rulli di cotone che però non garantiscono gli stessi risultati.

Scanner intra orali al posto delle vecchie impronte tradizionali, materiali moderni come la zirconia così sottile da permettere di applicare capsule o faccette direttamente sul dente senza doverlo limare completano un approccio clinico totalmente conservativo e confortevole per il paziente.

Trattamenti estetici su misura: più efficacia, meno impatto

Come l’odontoiatria, l’estetica non viene mai trascurata, ma affrontata con intelligenza clinica. È il caso dello sbiancamento dentale, spesso considerato un trattamento “di bellezza” e praticato con superficialità. Un approccio troppo rapido, con prodotti ad alta concentrazione di perossido, non solo dà risultati meno predicibili ma può risultare più aggressivo per i denti (fonte: Yileng Tay et al. Am J Dent. 2012).

Lo Studio Miccichè preferisce invece un approccio più graduale e personalizzato: il trattamento parte in studio e prosegue a casa, attraverso l’uso di mascherine realizzate su misura e gel sbiancanti a basse concentrazioni. In questo modo, si ottiene uno sbiancamento efficace, duraturo e più sicuro per i denti, grazie a un dosaggio controllato e costante.

Scegliere lo Studio Dentistico Miccichè significa affidarsi a una realtà che coniuga esperienza, attenzione al paziente e tecnologie d’avanguardia. Un centro in cui la qualità delle cure non è un’opzione, ma una condizione imprescindibile. In un panorama in cui spesso si tende a privilegiare velocità e numeri, qui ogni trattamento viene pianificato con cura, personalizzato e orientato alla massima efficacia nel tempo.

