Oggi è il giorno della Giunta Trantino

Atteso in queste ore l'annuncio sulla squadra di governo per la quale (salvo colpi di scena) ogni casella pare essere finalmente e "partiticamente" al suo posto.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Domani (oggi per chi legge, ndr) annuncerò la Giunta al completo”. Il Sindaco Enrico Trantino, non si sottrae all’incalzare dei giornalisti. Arriva all’incontro “Catania 2030 e oltre”, organizzato da Confindustria, Ance e Pelligra Group, ed è accolto da persona dalla quale non ci si attende solo molto. Ma tutto. Già, perchè l’impressione è che sulle spalle del neo sindaco di Catania finiscano col pesare una quantità disumana di attese e aspettative. Quasi un tranello di speranza in un cassetto pieno di incognite.



Nel frattempo, quindi, quella di oggi sarà (a meno di colpi di scena) la giornata della squadra di governo: il lancio della notizia, come detto, l’ha dato il primo cittadino in persona. Non resta che aspettare.

Nel frattempo, Trantino ne ha approfittato per ribadire alcuni concetti certamente non nuovi o inediti ma che danno la misura delle priorità da affrontare.

I LAVORI PUBBLICI. “Catania è una città che dobbiamo pensare in divenire. Ci sono tanti cantieri pronti a partire finanziati attraverso il Pnrr e che dobbiamo ultimare entro il 2026″.

PELLIGRA. “Quando un’imprenditoria sana è prontA a investire non posso che esserne felice. Ma ci sono tanti altri imprenditori pronti a farlo”.

L’EMERGENZA RIFIUTI. “Non perdo l’obiettivo sui problemi veri che riguardano la città e sui quali dobbiamo dare le risposte adeguate. Sui rifiuti o ci inventiamo qualcosa oppure diverrà un problema cronico. Al momento, aumenta l’indifferenziata e questo non va bene. Il contributo che dà il catanese deve essere corrisposto dall’amministrazione: ma se si evita di differenziare per pigrizia lasceremo ai nostri figli una città al degrado”.