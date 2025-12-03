Oltre 13mila addobbi natalizi non a norma, scatta il sequestro VIDEO

La merce ha un valore di oltre 12mila euro

MESSINA – Gli agenti della guardia di finanza di Messina hanno posto sotto sequestro prodotti ed accessori natalizi non corrispondenti alle normative europea che avrebbero potuto causare danni per la salute degli utilizzatori, per un valore di oltre 12.600 euro.

Nel dettaglio, i finanzieri hanno sequestrato 13.141 articoli natalizi, in particolare: decorazioni per alberi, tubi luminosi a led, lanterne e carillon natalizi. Tutta questa merce, all’atto del rinvenimento, è risultata essere priva del contenuto minimo delle informazioni e delle indicazioni in lingua italiana e, per quanto riguarda il materiale elettrico, connotata dai requisiti della non conformità formale rispetto ai rigorosi standard previsti dalla normativa europea di settore.