Identificata la vittima. Sul posto la polizia

Un omicidio è stato scoperto nella tarda mattinata a Marsala, in provincia di Trapani. La vittima è Antonino Titone, di 51 anni. È stato rinvenuto nella sua abitazione, nel rione popolare di Sappusi.

Sul posto la polizia. Secondo le prime notizie, l’uomo è stato ucciso a coltellate, i colpi l’hanno raggiunto in diverse parti del corpo. Aveva dei piccoli precedenti, ma tutti gli accertamenti sono in corso in queste ore. In aggiornamento