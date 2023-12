Omicidio a Valguarnera, i carabinieri arrestano un costruttore di 51 anni

In manette Guglielmo Ruisi

VALGUARNERA (ENNA) – I carabinieri hanno rintracciato e arrestato Guglielmo Ruisi, il costruttore di 51 anni accusato dell’omicidio di Salvatore Roberto Scammacca, che risale allo scorso 10 ottobre. Operaio di 47 anni, fu ucciso in pieno centro, a Valguarnera.

La ricostruzione



Raggiunto da un colpo di pistola in mezzo alla strada, perse il controllo dell’auto, finita contro il furgoncino di un venditore di frutta.

L’auto così investì il commerciante e un’anziana cliente, Nunzia Arena, 86 anni, morta poche ore dopo all’ospedale di Caltanissetta, per le gravi lesioni causate dall’impatto. Le ricerche di Ruisi erano scattate subito dopo. I particolari della cattura si conosceranno alle 12.30, in una conferenza stampa alla Procura di Enna.