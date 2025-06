Ondate di calore, bollino rosso su Palermo e Catania: l’avviso

Il bollettino della protezione civile

PALERMO – Ondate di calore, doppio bollino rosso della protezione civile su Palermo e Catania. Attenzione massima su Agrigento per l’allerta incendi. I particolari dell’avviso.

La protezione civile regionale ha diramato un avviso con un doppio bollino rosso, ‘livello 3’, su Catania e Palermo. Le temperature percepite saranno di 37° a Catania e 35° a Palermo.

Il livello 3 delle ondate di calore, il massimo, per “condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi”, impone di “adottare interventi di protezione per la popolazione a rischio”.

Allerta incendi

La protezione civile ha diramato il massimo livello di allerta per il rischio incendi, rossa, su Agrigento. Sul resto della Sicilia è stata fissata una preallerta arancione.

Il livello rosso prevede che “le condizioni climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità di fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce”.