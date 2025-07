Tra le cause si ipotizza l'eccessivo caldo

Due operai sono stati colti da malore mentre lavoravano all’interno di una buca a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 15:30 di martedì 1 luglio, potrebbe essere stato causato dal caldo o da esalazioni.

I soccorsi e le condizioni degli operai

Uno dei due operai, in coma, è stato sottoposto a rianimazione e intubato sul posto, per poi essere trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, il personale dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’azienda sanitaria e il Suem 118.

LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA