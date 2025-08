Operaio muore per un malore: era originario di Catania

Inutili i soccorsi. Chi era la vittima

CATANIA – Muore per un malore mentre lavora in un cantiere edile della ricostruzione a Tolentino, in provincia di Macerata. La vittima è Anastasio Virgillito, un operaio di 56 anni originario di Catania ma residente da tempo a Matelica (Macerata), che si è accasciato al suolo privo di sensi alle 11 di questa mattina.

Inutili i soccorsi

Sono intervenuti subito i soccorsi ma per lui non c’è stato niente da fare. Il sindaco di Matelica, Denis Cingolani, esprime le condoglianze alla famiglia e ai cari dell’operaio. “È sempre un grande dispiacere quando si spegne una vita umana. – scrive Cingolani – Ma questa tristezza è amplificata dal fatto che si tratta di una persona giovane e che la tragedia sia avvenuta durante l’orario di lavoro”.