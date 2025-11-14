Opposizioni riunite a San Martino delle Scale: “Sarà mozione di sfiducia”

L'annuncio di Ismaele La Vardera

MONREALE (PALERMO) – “Da San Martino delle Scale arriva un messaggio netto: le opposizioni sono unite”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, che sta partecipando alla due giorni delle opposizioni all’Ars in un’abbazia nella frazione di Monreale, in provincia di Palermo.

Mozione di sfiducia firmata da tutti

Secondo M5s, Pd e Controcorrente “il presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse”. Per questo motivo, le opposizioni annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da tutti e 23 i deputati dei gruppi di minoranza.

Appello agli altri parlamentari

I tre gruppi si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali: “Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità. Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo”.

“La Sicilia ha bisogno di una guida nuova”

Le opposizioni riunite a San Martino delle Scale ribadiscono che la Sicilia “ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale. È il momento della responsabilità — concludono — e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione”.