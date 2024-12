Oroscopo 2025 del Cancro

Le previsioni del segno

CANCRO – Cancro, il 2025 ti vede finalmente sotto i riflettori, e per una volta non stai solo piangendo in un angolo. Le persone si accorgono di te, e ad aprile l’amore ti travolge come una valanga di abbracci che non sapevi di volere (ma sì, li volevi).

Sul lavoro Giove ti porta opportunità a palate, soprattutto nella seconda parte dell’anno. A ottobre sei una stella cometa: brillante, ma un po’ capriccioso. Resta centrato e non farti distrarre troppo dai tuoi drammi interiori.

Voto: 8.5

Cancro, il tuo momento è ora, ma smettila di dubitare di tutto!

Consiglio delle stelle siciliane: “Cancro, finisci di fari u malatu immaginariu. Ora è tempu di fari e nun di pinzari.”



