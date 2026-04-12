Oroscopo Cancro: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Dopo un periodo emotivamente turbolento, finalmente inizi a vedere un po’ di luce. Non è che tutto sia perfetto, ma almeno non hai più quella sensazione costante di essere in balia delle onde. Il desiderio di serenità è forte e questa volta sei disposto a fare qualcosa di concreto per ottenerla. Nei rapporti, si apre una fase di ricucitura. Se c’è ancora qualcosa di vivo, vale la pena sistemare, chiarire, ripartire. Le coppie che hanno vissuto tensioni possono ritrovare complicità, anche grazie a un dialogo più sincero. Però attenzione: non tutto si può recuperare. Le storie già chiuse difficilmente torneranno come prima, e forse è giusto così. Stai imparando a scegliere con più consapevolezza. Sul lavoro, invece, è il momento delle decisioni. Anche se l’ambiente non è sempre collaborativo e qualcuno sembra remarti contro, hai la possibilità di affermarti. Le difficoltà non sono un limite, ma una prova. Devi solo evitare di prendere tutto sul personale (anche se sappiamo che è complicato per te). A livello di energie, sei in fase di recupero. Dopo lo stress dei mesi passati, stai lentamente ritrovando equilibrio. Non devi avere fretta, la tranquillità si costruisce passo dopo passo. Proteggi il tuo spazio emotivo e non permettere alle tensioni esterne di invaderti troppo.

Meno drammi, più pace. Sì, puoi farcela davvero.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Pigliati u to tempu pi guariri e nun fari trasiri tutti dintra a to testa, ca quannu stai ‘n paci cu tia poi affronti tuttu senza paura.

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