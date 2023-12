Oroscopo Cancro: settimana dal 18 al 24 dicembre

Le previsioni del segno

CANCRO – In amore, questa settimana potrebbe portare sorprese, un po’ come quando trovate soldi nel taschino dei vecchi jeans. Evitate malintesi il 20, giorno in cui la comunicazione sarà più incerta del meteo. Nel lavoro, la vostra intuizione sarà la vostra bussola, ma non ignorate il GPS della logica. In amore e nel lavoro, a volte è meglio girare a sinistra anche se tutti vanno a destra. Relax e benessere sono importanti: concedetevi momenti di pace, magari evitando di pensare al lavoro come in una vacanza dal dentista.

Voto: 7.5/10. “Lu bon judici duna a tutti audienza, ma a pocu duna cridenza.“



