Oroscopo della settimana: Gemelli

Settimana dal 20 al 26 novembre: le previsioni del segno

GEMELLI – I Gemelli questa settimana possono sentirsi travolti dalle emozioni in amore, ma la loro adattabilità li aiuterà a navigare attraverso la confusione. Comunicare chiaramente i propri bisogni e ascoltare attentamente il partner può essere la chiave per superare qualsiasi ostacolo. A lavoro, la loro agilità mentale e curiosità li rendono abili nel risolvere problemi complessi, ma devono stare attenti a non trascurare il proprio benessere. Mantenere un equilibrio tra lavoro e riposo, magari attraverso hobby che stimolano sia il corpo che la mente, sarà essenziale. Voto: 5/10. Proverbio: “A lavari a testa o sceccu, si perdi acqua, sapuni e tempu.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI