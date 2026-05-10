Oroscopo Gemelli: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questa settimana hai la sensazione di parlare, spiegare, chiarire e alla fine ritrovarti comunque circondato da persone che hanno capito metà delle cose. E questo, per uno come te che vive di comunicazione, è praticamente un film horror psicologico. Nei rapporti senti forte il bisogno di complicità, sostegno e presenza vera. Non ti basta qualcuno che ascolti distrattamente mentre guarda il telefono: vuoi dialogo, partecipazione e quella leggerezza intelligente che ti fa sentire vivo. Il problema è che ultimamente alcune persone sembrano emotivamente in modalità risparmio energetico e questo ti innervosisce parecchio.

Chi è in coppia potrebbe vivere momenti di tensione dovuti proprio a incomprensioni o silenzi strani. Tu hai bisogno di chiarezza immediata, mentre l’altra persona magari si chiude o evita il confronto. E lì inizi a costruire teorie mentali degne di un investigatore privato. Attenzione però a non esagerare con l’ironia pungente, perché quando sei nervoso riesci a lanciare frecciatine con la precisione di un campione olimpico. I single alternano entusiasmo e disillusione nel giro di venti minuti. Potresti conoscere qualcuno che ti incuriosisce molto, ma il rischio è perdere interesse appena percepisci incoerenza o superficialità. Hai bisogno di sentirti mentalmente stimolato, altrimenti ti annoi più velocemente di una pubblicità dopo cinque secondi.

Nel lavoro sei pieno di idee brillanti, intuizioni e voglia di fare, ma hai la fastidiosa impressione di non ricevere il supporto che meriti. Collaboratori distratti, colleghi confusi o rallentamenti vari potrebbero farti perdere pazienza. Però attenzione: questa non è una fase negativa, è semplicemente un momento in cui devi capire meglio quali priorità seguire. Non puoi fare tutto contemporaneamente, anche se continui a provarci come se avessi tre cervelli e sette vite sociali. Da metà settimana torna maggiore chiarezza mentale e finalmente sentirai di nuovo quella spinta concreta all’azione. Le idee migliori arriveranno proprio quando smetterai di voler controllare ogni dettaglio. Fidati di più delle tue capacità, perché ultimamente ti stai sottovalutando troppo.

Fisicamente il problema principale resta la mente iperattiva. Pensieri, aspettative e mille stimoli diversi ti prosciugano energie. Hai bisogno di leggerezza vera, uscite divertenti, musica, creatività e persone che sappiano farti ridere senza complicarti l’esistenza.

Cambi idea così velocemente che pure il tuo segno zodiacale ogni tanto si confonde.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti stancari di circari cu ti capisci veramenti, ca quannu trovi a sintonia giusta ti passa puru u nirbusu.

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