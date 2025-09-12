Palermo, al via la 15ª edizione de ‘L’isola del Tesolio’ VIDEO

Due giorni di incontri tra eccellenze siciliane, buyer internazionali e istituzioni

PALERMO – Valorizzare il tessuto produttivo oleario siciliano attraverso un programma strutturato di internazionalizzazione, incoming di operatori del settore, visite aziendali e incontri.

La 15ª edizione de L’isola del Tesolio, l’evento di riferimento per il mondo dell’olio in Sicilia, sbarca a Palermo. Due giorni di incontri tra eccellenze siciliane, buyer internazionali e istituzioni, con lo scopo di rafforzare un settore che, non solo protegge il patrimonio agricolo e paesaggistico, rappresenta anche uno dei motori economici cruciali dell’isola.

Il programma

Il primo appuntamento questa mattina, venerdì 12 settembre, allo Splendid Hotel La Torre di Mondello con il convegno istituzionale. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha dato il via all’evento con i saluti istituzionali.

Alla prima tavola rotonda relatori d’eccezione, quali: l’assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Salvatore Barbagallo, l’assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e il presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, Alessandro Albanese.

A seguire, gli interventi di Salvatore Malandrino, regional manager di Unicredit, Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’assessorato alle Attività produttive, e di Manfredi Barbera, CEO della Manfredi Barbera e Figli Spa.

Il premio e il tavolo tecnico

La mattinata si conclude con la consegna del premio ‘Selezione Speciale Barbera’. I lavori riprenderanno alle 15 con il tavolo tecnico sulle tecnologie ideali “per ottenere un prodotto sicuro buono e sostenibile”. Interverranno: Aldino Zeppelli della Pieralisi ed i professori Tiziano Caruso (Unipa) e Maurizio Servili (Unipg).

A seguire, invece, la tavola rotonda composta da Vito Bentivegna, direttore Irvo, Mario Terrasi, presidente Consorzio Olio Igp Sicilia, Salvatore Martonara, Direttore Consorsio Dop Val di Mazara, Giosuè Catania, presidente Consorzio Dop Monte Etna, Giuseppe Arezzo, presidente Consorzio Dop Monti Iblei, e Mauro Lo Bue, presidente Cofio.

Nella giornata di domani previsti incontri B2B (business to business) di AgriFood Connection e il Networking finale.

Lagalla: “Elemento fondante dello sviluppo”

“È giusto celebrare questo evento affinché attorno alla cultura dell’olio, nostra eccellenza, si realizzi tutto quello che una filiera produttiva comporta – ha detto il sindaco Lagalla -. Ovvero, la ricerca, la produzione di qualità, la comunicazione e senza dubbio la formazione che, per me, vecchio professore universitario, costituisce l’elemento fondante dello sviluppo di una nazione e di un territorio”.