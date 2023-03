Non si conoscono ancora le cause dell'incendio

Un incendio è divampato in via Maqueda a Palermo. La strada è ostruita dal fumo che proviene da un ristorante. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e della polizia. Il locale si trova nei pressi dell’isola pedonale. Non si conosce al momento la causa dell’incendio.