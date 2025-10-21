Palermo, a Villa Sofia piantato l’albero della salute VIDEO

I presenti alla cerimonia

PALERMO – Un nuovo albero, a Palermo, come simbolo di vita, cura e sostenibilità contro l’inquinamento e il cambiamento climatico. Il presidio ospedaliero Villa Sofia, assieme ad altri 30 ospedali d’Italia, pianta il proprio frassino in occasione della ter­za edi­zio­ne del pro­get­to na­zio­na­le ‘Un al­be­ro per la sa­lu­te’, l’i­ni­zia­ti­va pro­mos­sa dai Ca­ra­bi­nie­ri del Co­man­do Tu­te­la per la Bio­di­ver­si­tà e dal­la Fa­doi, che ha previsto la messa a dimora di circa cento nuovi arbusti nei tre anni del progetto.

La cerimonia di piantumazione

Presenti alla cerimonia di piantumazione il direttore generale del Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, i rappresentanti dell’arma dei carabinieri reparto tutela ambientale, il direttore di medicina interna, Giusy Triolo, e padre Alessandro Sacco, cappellano dell’ospedale cervello che ha benedetto l’albero.

Mazzara: “Segnale importante”

“Siamo ben felici di accogliere quest’albero che rappresenta la speranza di un domani migliore – commenta Mazzara -. Le problematiche legate al clima sono ormai al centro delle agende dei paesi di tutto il mondo e da parte nostra abbiamo voluto dare un segnale importante per dimostrare l’impegno della nostra struttura ospedaliera nella lotta al cambiamento climatico”.

Triolo: “Messaggio di speranza”

“L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più amplio, quello del piano nazionale di prevenzione 2020-2025, che ha alla base il concetto di One Health – spiega Triolo -. L’albero che abbiamo messo oggi a dimora simboleggia una attenzione alla natura ormai imprescindibile per proteggerci dalle malattie. Lasciamo così, a chi verrà dopo di noi, un messaggio di speranza che dimostra che qualcosa è stato fatto per lasciare ai posteri un mondo migliore”.