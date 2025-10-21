Palermo, a Villa Sofia piantato l’albero della salute VIDEO

PALERMO – Un nuovo albero, a Palermo, come simbolo di vita, cura e sostenibilità contro l’inquinamento e il cambiamento climatico. Il presidio ospedaliero Villa Sofia, assieme ad altri 30 ospedali d’Italia, pianta il proprio frassino in occasione della terza edizione del progetto nazionale ‘Un albero per la salute’, l’iniziativa promossa dai Carabinieri del Comando Tutela per la Biodiversità e dalla Fadoi, che ha previsto la messa a dimora di circa cento nuovi arbusti nei tre anni del progetto.
La cerimonia di piantumazione
Presenti alla cerimonia di piantumazione il direttore generale del Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, i rappresentanti dell’arma dei carabinieri reparto tutela ambientale, il direttore di medicina interna, Giusy Triolo, e padre Alessandro Sacco, cappellano dell’ospedale cervello che ha benedetto l’albero.
Mazzara: “Segnale importante”
“Siamo ben felici di accogliere quest’albero che rappresenta la speranza di un domani migliore – commenta Mazzara -. Le problematiche legate al clima sono ormai al centro delle agende dei paesi di tutto il mondo e da parte nostra abbiamo voluto dare un segnale importante per dimostrare l’impegno della nostra struttura ospedaliera nella lotta al cambiamento climatico”.
Triolo: “Messaggio di speranza”
“L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più amplio, quello del piano nazionale di prevenzione 2020-2025, che ha alla base il concetto di One Health – spiega Triolo -. L’albero che abbiamo messo oggi a dimora simboleggia una attenzione alla natura ormai imprescindibile per proteggerci dalle malattie. Lasciamo così, a chi verrà dopo di noi, un messaggio di speranza che dimostra che qualcosa è stato fatto per lasciare ai posteri un mondo migliore”.