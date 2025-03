Palermo, al via i lavori sulla strada tra Valledolmo, Alia e Lercara Friddi

Intervento da 1,5 milioni

PALERMO – La Città Metropolitana di Palermo ha consegnato i lavori da un milione e mezzo di euro della strada intercomunale 5 “della Stazione di Marcatobianco”, arteria di collegamento tra la strada provinciale 41 di borgo Regalmici, dove è presente la stazione ferroviaria di Valledolmo, e la strada provinciale 78 che consente di raggiungere il centro abitato di Lercara Friddi, dove hanno sede diverse attività lavorative.

Queste strade provinciali costituiscono itinerario di collegamento tra la Statale 121 e la Statale 189 di grande interesse per le comunità locali. I lavori lungo i dieci chilometri di strada intercomunale dureranno circa 120 giorni e hanno come obiettivo la manutenzione di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in alcuni tratti.

I lavori hanno un rilevante valore strategico perché la strada assicura il collegamento tra Valledolmo, Alia e Lercara Friddi, sede di servizi primari essenziali ad un bacino d’utenza sovracomunale. Inoltre, la IC 5 rappresenta il principale collegamento viario del Comune di Valledolmo con la Provinciale 8, la Statale 121 con il Comune di Alia e la Provinciale 78 con il Comune di Lercara Friddi ed è anche da collegamento della viabilità rurale a servizio di numerose contrade di Lercara Friddi, Valledolmo ed Alia, che sono sedi di attività agricole e zootecniche, di residenza di numerose famiglie.