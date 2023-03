Palermo, allarme bomba in aeroporto: tre voli dirottati

L'allarme è rientrato nella serata di ieri.

È stato riaperto al traffico già ieri sera l’aeroporto di Palermo ‘Falcone e Borsellino’ dopo l’allarme bomba scattato in seguito all’atterraggio del volo da Pisa. Era stato segnalato un ordigno tra i bagagli. Allarme rientrato dopo l’intervento degli artificieri. Sono stati dirottati solo tre voli su Catania, come racconta l’Ansa.

L’allarme bomba è appunto scattato su un volo Ryanair decollato da Pisa e atterrato all’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’. L’aereo è stato evacuato. Gli artificieri sono arrivati per avviare le procedure di individuazione dell’eventuale ordigno e per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sono stati dirottati tre voli all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Il volo da Firenze, da Milano e da Budapest. Poi, ieri sera, dopo le dieci e mezza, l’allarme è rientrato.