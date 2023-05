Palermo, entusiasmo al “Barbera”: la carica dei 3000 tifosi

Seduta pomeridiana aperta al pubblico e test amichevole contro l'Under 17 (foto e video all'interno)

2' DI LETTURA

PALERMO – Nella giornata di mercoledì 10 maggio, il Palermo ha organizzato un allenamento a porte aperte allo stadio “Renzo Barbera”. La compagine guidata da Eugenio Corini, in vista del match di sabato 13 maggio contro il Cagliari, ha svolto una seduta pomeridiana davanti al pubblico del capoluogo siciliano. Circa 3000 sostenitori rosanero hanno riempito la tribuna coperta dell’impianto sportivo di viale del Fante, dove la squadra ha svolto un lavoro di attivazione iniziale ed un test in famiglia con la formazione Under 17 allenata da Cristiano Del Grosso.

Il match amichevole è terminato 12-0 in favore della squadra di Corini, che a sua volta ha provato due diverse formazioni per ogni tempo di gioco da 40 minuti. Nellla prima metà del test, il tecnico di Bagnolo Mella ha mandato in campo, nel suo solito 3-5-2, Massolo tra i pali e una difesa composta da Orihuela, Bettella e Mateju. In cabina di regia ha ritrovato spazio Leo Stulac, affiancato da Segre e Broh. Sulla corsia mancina scelto Aurelio, mentre a destra confermato Buttaro. Coppia d’attacco composta da Vido e Soleri.

Nella ripresa dell’incontro amichevole contro i giovani rosanero, Grotta ha sostituito Massolo in porta. In difesa Orihuela è rimasto in campo spostandosi sul centro-destra, con Graves in mezzo e Marconi a sinistra a completare la linea del reparto arretrato. Claudio Gomes ha lavorato in gruppo ed è stato impiegato al centro della linea mediana, con Damiani e Verre ai suoi lati. Sala e Valente, invece, hanno occupato le corsie laterali. In avanti, Brunori e Tutino hanno guidato il reparto offensivo.

I primi 40 minuti sono terminati con il risultato di 5-0 grazie alle reti di Vido (2), Soleri (2) e Broh. Nella ripresa, invece, la compagine di mister Corini ha messo a segno sette gol. Manita di Tutino con Brunori e Graves a intervallare i cinque gol dell’attaccante numero 7 del Palermo. Infine, il difensore centrale Ionut Nedelcearu, ha effettuato un lavoro differenziato programmato. Ancora assente Edoardo Lancini, a causa di una faringite con stato febbrile.