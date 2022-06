Palermo, altre riprese della serie di Ficarra e Picone: stop alla circolazione

In alcune strade del capoluogo sarà vietato il transito

PALERMO – Ficarra e Picone tornano in azione per le vie di Palermo. Il duo comico tra luglio e agosto sarà impegnato nelle riprese della serie Incastrati 2 in onda su Netfilx. Parte delle riprese sono andate in scena nello scorso mese di maggio, ora è tempo di completare la serie.

Le limitazioni alla circolazione interesseranno dal 28 al luglio 2022:

VIA ONORATO CARMELO (da angolo Corso Calatafimi ad angolo Via Nairobi); VIA NAIROBI (da angolo Via Onorato Carmelo al civico 20 di Via Nairobi);

VIA LIVIO BASSI (da angolo Via Nairobi al civico n° 11).

Durante le riprese è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 18:00 del 18 luglio alle ore 18:00 del 20 luglio e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità;

Chiusura al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni compresi dal 18 luglio al 20 luglio, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame.

Previsti dei divieti alla circolazione anche dal 22 luglio al 4 agosto. Le vie interessate sono:

LARGO NICCOLÒ LONGOBARDI e VIA CAPPUCCINI (dal civico 167 al civico 177 e cinque stalli di fronte al civico 187 ad angolo con Largo Niccolò Longobardi).

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 18:00 del 22 luglio 2022 alle ore 18:00 del 4 agosto e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità.