Palermo, le mosse di Amap per pagare gli stipendi

La società deposita un'istanza alla Procura europea dopo il sequestro di 20 milioni

1' DI LETTURA

PALERMO – L’Amap mette sul piatto della Procura europea una possibile soluzione per sbloccare l’operatività della società e pagare gli stipendi dei dipendenti e le forniture.

Tramite l’avvocato Giovanni Di Benedetto, la Spa che gestisce il servizio idrico a Palermo propone con una istanza di svincolare i conti correnti e in cambio propone di sequestrare altri beni fra cui immobili e mezzi, che verrebbero però lasciati in uso alla stessa Amap per continuare a lavorare. C’è di più perché il Comune di Palermo ha versato nelle casse societarie 3 milioni di euro per un debito pregresso. Infine Amap propone di sequestrare un credito che la stessa società vanta dall’Istituto autonomo case popolari.

Adesso saranno i pm della Procura europea Calogero Ferrara ed Amelia Luise a valutare l’istanza. Nei giorni scorsi sono stai sequestrati 20 milioni di euro. Si tratta dei soldi di un prestito a tasso agevolato concesso dalla Banca europea degli investimenti. Secondo l’accusa, Amap avrebbe fatto carte false prima per ottenere e poi per non perdere il finanziamento.

Dopo il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari ed eseguito dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria le banche hanno bloccato il pagamento degli stipendi ai 686 dipendenti e anche le forniture potrebbero essere a rischio.