Palermo, ancora auto danneggiate in centro storico: residenti esasperati

In via Montevergini spaccati i vetri di due macchine. Chiesti presidi fissi di polizia

PALERMO – Ancora auto danneggiate nel centro storico di Palermo. Ad un auto in via Montevergini è stato mandato in frantumi il lunotto. Ad un’altra auto con un mattone è stato distrutto il finestrino e danneggiata la carrozzeria.

“Questa è l’ennesima auto con il vetro sfondato. Ennesima perché negli ultimi due mesi è ciò che accade con una frequenza impressionante in zona Montevergini – dicono i residenti -. Praticamente ogni mattina scendi da casa pregando che non sia arrivato il turno della tua auto”.

Non passa giorno che al commissariato di via Roma non si presenti qualcuno per sporgere denuncia per atti vandalici. I residenti chiedono dei presidi fissi per fronteggiare l’aumento di danneggiamenti e furti nel centro storico.