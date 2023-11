Palermo, armati rapinano centro scommesse: colpo da 10mila euro

Hanno minacciato e costretto i dipendenti ad aprire le casse

PALERMO – In due hanno fatto irruzione con la pistola in mano e hanno portato via un bottino di circa 10mila euro. È accaduto, due giorni fa, in un’agenzia di scommesse a Palermo, precisamente al Bet Italy del quartiere Zen.

I rapinatori sono entrati impugnando le pistole e con i volti parzialmente coperti, hanno minacciato i dipendenti costringendoli ad aprire le casse riuscendo a portare via il denaro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza.