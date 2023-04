Vigili del fuoco al lavoro

1' DI LETTURA

PALERMO – Auto in fiamme in via Piave, una stradina nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, allertati dai residenti.

La strada si trova di fronte il polo universitario di viale delle Scienze.