Palermo, bimbo nato in un cantiere: affidato ai servizi sociali

Una storia che aveva commosso tanti

PALERMO – Il bimbo nato nel dicembre scorso in un cantiere edile a Palermo, tra cartoni e lamiere, e abbandonato dalla madre all’ospedale Buccheri La Ferla è rimasto ricoverato nel reparto di ostetricia per oltre due mesi.

Una storia che aveva commosso tanti e che aveva fatto scattare una gara di solidarietà. Ma anziché trovare subito una famiglia che lo volesse adottare per un corto circuito tra il tribunale per i minorenni e i servizi sociali comunali, in questi mesi il piccolo è stato accudito dal personale sanitario dell’ospedale.

Palermo, il bimbo nato in un cantiere

A sollevare il caso è stata la Tgr Sicilia. Oggi, dopo i servizi televisivi andati onda sul canale regionale della Rai, i servizi sociali del Comune di Palermo sono andati a prelevare il neonato. Il bimbo è stato dato in affido. La mamma lo aveva partorito in un giaciglio di fortuna per strada e aveva deciso di non tenerlo con sé; dopo essere stata ricoverata si era allontanata lasciando il piccolo in ospedale.



La procura per i minorenni di Palermo, dopo due giorni, ha chiesto e ottenuto dal tribunale l’adottabilità del neonato. Si cercava una coppia disponibile per l’adozione, ma i tempi sono stati lunghi. I posti disponibili in comunità per bimbi così piccoli non sono tanti e così il neonato è rimasto per tutto questo tempo in ospedale.

“C’è stata una fitta interlocuzione tra il tribunale e i servizi sociali – dice l’assessore comunale ai servizii sociali Rosi Pennino – È da un mese che stiamo lavorando per l’adozione. Siamo certi che presto il bimbo troverà una famiglia che lo accoglierà e darà tutto l’affetto necessario”.