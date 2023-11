Palermo, “bomba d’acqua” sulla città: via Regione siciliana è un fiume VIDEO

Disagi e allagamenti in tutta la città

PALERMO – Una vera e propria ‘bomba’ d’acqua su Palermo. In serata un violento nubifragio si è abbattuto sulla città, provocando allagamenti e disagi. Viale della Regione Siciliana è già diventata un ‘fiume’. Sono arrivate segnalazioni anche in altre zone e i vigili del Fuoco sono in azione.

Disagi in zona Leroy Merlin

È bastata mezz’ora di pioggia battente, abbastanza prevista dai siti specializzati, per creare allagamenti in diverse zone della città. E come spesso è accaduto in passato, è stata proprio una delle principali arterie, viale della Regione Siciliana, a trasformarsi subito in un ‘fiume’ all’altezza di Leroy Merlin. Disagi per gli automobilisti, che sono rimasti bloccati dentro al parcheggio del negozio senza poter uscire. Qualche problema anche negli altri sottopassi della lunga arteria. Allagata, come da copione, anche la via Lanza di Scalea e la via Venere, due grandi arterie che servono la zona di Mondello.

Non c’è però una vera emergenza maltempo. La pioggia – che ha colpito le varie zone della città con diversa intensità – è cessata abbastanza presto e le previsioni meteo su Palermo parlano di miglioramento: la situazione si dovrebbe normalizzare nel giro di poco tempo. Non sono previste piogge nelle prossime ore ma il maltempo potrebbe tornare nel fine settimana, tra venerdì e sabato.