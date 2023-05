Palermo-Brescia, cresce l’attesa: in più di 30 mila al “Barbera”

Le foto dallo stadio a poche ore dal fischio d'inizio

1' DI LETTURA

PALERMO – Manca ormai davvero pochissimo al fischio d’inizio di Palermo-Brescia, gara valida per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B. Nei novanta minuti conclusivi della regular season del campionato cadetto, i rosanero si giocano il tutto per tutto per riuscire ad agguantare l’obiettivo play-off. L’ambizione e il sogno della piazza del capoluogo siciliano si fanno sentire e il “Renzo Barbera” va vicino al tutto esaurito per la sfida decisiva contro le Rondinelle.

Sono quasi in 32 mila i presenti nell’impianto sportivo di viale del Fante. Tifosi che già diverse ore prima del calcio d’inizio (in programma alle 20:30) hanno iniziato a recarsi verso lo stadio “Renzo Barbera”. Il pubblico palermitano, come sottolineato più volte nell’ultima stagione e, più in generale, negli ultimi anni, ha mostrato per l’ennesima volta il suo attaccamento alla causa del club rosanero e anche questa sera farà sentire il proprio apporto alla squadra guidata da Eugenio Corini.