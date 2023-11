Palermo, c’è un cambio nel CdA: un nuovo manager dal Board del City Group

Non è più presente tra i consiglieri Gigliani

PALERMO – Pochi giorni fa il Palermo ha reso noto, tramite il proprio sito ufficiale, l’organigramma societario del club rosanero. Tra le cariche più rilevanti c’è quella, ovviamente, di Giovanni Gardini, che svolge il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della società di viale del Fante.

Rimane nella posizione di presidente Dario Mirri, membro del consiglio d’amministrazione dal quale il City Football Group, nell’estate del 2022, comprò le quote di maggioranza del Palermo calcio. Tra i consiglieri d’amministrazione, però, bisogna evidenziare una novità.

Infatti, non è più presente tra i consiglieri Diego Gigliani Uriarte, ormai ex Managing Director of Emerging Clubs del City Football Group. Gigliani venne anche in visita a Palermo a ottobre del 2022, recandosi pure sul campo di allenamento di Boccadifalco. Restano gli stessi, invece, i rimanenti membri: Simon Richard Cliff, Alberto Galassi e Brian Marwood.

Chi è John Theodore MacBeath

Il posto di Gigliani, dunque, nel Consiglio di Amministrazione del Palermo FC, è stato preso da John Theodore MacBeath. Il nuovo consigliere fa parte del Board del City Football Group dal momento della sua formazione, cioè dall 2013.

MacBeath è stato anche amministratore delegato ad interim del Manchester City da settembre 2011 a settembre 2012. Il manager della holding emiratina è inoltre un commercialista con una vasta esperienza commerciale internazionale nei settori petrolifero, del gas e dell’industria aerospaziale.

Foto in alto di John Theodore MacBeath dal sito ufficiale del City Football Group