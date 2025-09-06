Calciomercato Palermo, Osti: “Centrati tutti gli obiettivi” – VIDEO

Il ds: "Rimpianti? Solo Donnarumma!". L'intervista al dirigente rosanero

Tempo di bilanci in casa Palermo. Nel weekend di sosta del campionato di Serie B per le partite delle nazionali, il direttore sportivo dei rosanero Carlo Osti ha parlato della sessione estiva di calciomercato che si è chiusa lo scorso lunedì 1 settembre.

“Sono molto contento del mercato fatto, abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Devo ringraziare il City Football Group per l’aiuto e il supporto che mi ha dato per questa mia seconda fase di mercato palermitana. Io ho lavorato su delle idee che mi ero fatto dopo essere arrivato a gennaio scorso. Ritenevo che questa squadra avesse bisogno di più esperienza e di giocatori di Serie A che venissero qui con grandi motivazioni”.

“Spero di aver raggiunto questo obiettivo – prosegue Osti -. D’accordo ovviamente con mister Inzaghi, abbiamo cercato di costruire una squadra su questi parametri. Rimpianti? Forse solo Donnarumma (sorride il ds, ndr). Siamo molto contenti, scherzi a parte, di aver preso Joronen che ha grande esperienza in categoria. Svincolati? Avella è fatta, direi che adesso la squadra è competitiva in tutti i reparti. In difesa siamo in 5 per 3 ruoli, capiremo cosa fare in questi giorni. Potremmo anche andare avanti in questa direzione”.

Poi il ds ha parlato anche del mercato in uscita: “Abbiamo fatto un grande lavoro, rinunciando fin da subito a dei giocatori che si sono accasati da altre parti. Quelli fuori dal progetto hanno trovato tutti squadre tranne Verre. Sono legato al ragazzo perché l’ho avuto alla Sampdoria, mi dispiace sinceramente. Vedremo adesso i mercati ancora aperti e valuteremo cosa succederà”.

“Valorizzazione dei giovani? Il fatto che il Palermo sia la squadra più anziana della categoria mi ricollegare alla questione dell’esperienza della squadra – spiega il dirigente del Palermo -. Abbiamo tenuto i giovani che riteniamo siano molto forti e anche loro hanno tutti avuto esperienza in categoria. Corona ha fatto molto bene a Pontedera in Serie C, quindi abbiamo giovani sui quali possiamo contare in qualsiasi momento”.

In alto, il video dell’intervista completo pubblicato sul canale ufficiale di YouTube del club di viale del Fante.