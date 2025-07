Palermo, innesto dalla Serie A in difesa: Mattia Bani è rosanero

Il calciatore si lega al club a titolo definitivo

Il Palermo ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Mattia Bani, difensore centrale classe 1993, prelevato a titolo definitivo dal Genoa con un contratto pluriennale. Vestirà la maglia dei rosanero e sarà una pedina chiave nel progetto di mister Inzaghi.

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Genoa CFC le prestazioni sportive di Mattia Bani. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge sul sito dei rosanero.

Il trasferimento segna l’ennesimo grande colpo del mercato estivo per il Palermo. Bani lascia il Genoa dopo quattro stagioni e con la fascia di capitano al braccio. Ha scelto il progetto rosanero per tornare ad essere protagonista e crescere in un ambiente ambizioso.

Il nuovo difensore centrale porta con sé un bagaglio consolidato di presenze in Serie A e B, avendo militato in club come ChievoVerona, Bologna e lo stesso Genoa. Nei suoi anni in Liguria ha contribuito anche alla promozione in massima serie dei liguri.

L’inserimento nell’organico rosanero è stato già avviato sul campo: Bani ha raggiunto il ritiro estivo del Palermo a Chatillon e ha già iniziato la preparazione con la squadra di mister Inzaghi.