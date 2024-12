Palermo, cambia la viabilità per il concerto di Capodanno di Antonacci

Divieti di sosta e di transito in diverse strade del centro

PALERMO – Palermo si prepara ad accogliere per il concerto di Capodanno, Biagio Antonacci che si esibirà davanti il teatro Politeama. Per permettere il corretto svolgimento del concerto l’ufficio traffico e mobilità ha emesso due ordinanze che prevedono alcuni divieti in diverse strade limitrofe.

Le strade vietate al traffico

Dalle ore 7 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio saranno chiuse al transito e sarà vietato il parcheggio in: piazza Castelnuovo, tratto compreso tra via Libertà e via Dante (compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre); via Dante, tra piazza Castelnuovo e via Garzilli (esclusa); via Guarino Amella; via Folengo; via Paolo Paternostro, tra via Garzilli e piazza Castelnuovo; via Turati; via Daita, tra via Gallo e via Turati; via Pietro Valdo Panascia;

In via Libertà niente auto e divieto di sosta sulla carreggiata lato monte, tra via Carducci e via Dante; sulla carreggiata lato mare, tra piazza Ruggero Settimo e via Gallo e sulla carreggiata centrale tra le piazze Mordini/Crispi e le piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo. Sarà consentito l’attraversamento di via Libertà secondo la direzione via Archimede-via Siracusa.

Divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato destro del senso di marcia in via Libertà, carreggiata lato monte (da piazza Mordini a via XII Gennaio) e lato mare (da via Torrearsa a piazza Francesco Crispi); divieto di sosta ambo i lati in via Libertà, carreggiata lato monte (da via XII Gennaio a via Carducci) e lato mare (da via Gallo a via Torrearsa).

In via Gallo, inoltre, all’intersezione con via Isidoro La Lumia, sarà sospesa la direzione obbligatoria a sinistra e si potrà svoltare su entrambi i lati. Sempre sulla stessa via Gallo, nel tratto da via Daita a via Libertà vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro e nel tratto da via Daita a via La Lumia il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro.

In via La Lumia, nel tratto tra via Gallo e via Turati sarà istituito il senso unico nel senso e nel tratto e il divieto di sosta con rimozione coatta dal lato dei numeri civici pari; sempre in via La Lumia, direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con la via Turati.

In via Scinà, tra via Turati e piazza Sturzo, senso unico nel senso e nel tratto; in via Emerico Amari, tra via Roma e via Wagner, divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro; in via XX Settembre direzione obbligatoria dritto eccetto residenti di via Carducci e via XII Gennaio; in via Carducci divieto di transito eccetto residenti della via Carducci e via XII Gennaio.

In via Libertà, carreggiata lato monte, compresa tra via Carducci e via XII Gennaio senso unico nel senso e nel tratto; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con la via XII Gennaio. In via XII Gennaio, tratto compreso tra via Libertà e via XX Settembre, divieto di sosta con rimozione lato sinistro.

In via Principe di Villafranca è prevista l’inversione dell’attuale senso di marcia, da via Paolo Paternostro verso via Dante. Altre misure riguardano il transito e il parcheggio dei mezzi della produzione, già in vigore da oggi, e i veicoli muniti del contrassegno invalidi.