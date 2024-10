Palermo, controlli serrati alla Vucciria: scattano multe e denunce VIDEO

L'azione delle forze dell'ordine

PALERMO – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Alto Impatto”, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’attività si è concentrata nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida, con particolare attenzione al quartiere “Vucciria”, epicentro nevralgico della movida cittadina palermitana.

Forze dell’ordine sul campo

I servizi hanno coinvolto personale della Polizia di Stato, e da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e dell’Asp.

Effettuati, sin dalle 19 di ieri e fino all’alba di oggi, posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative su esercizi commerciali.

I controlli

Servizi dispiegati lungo ed attorno assi viari di corso Vittorio Emanuele e via Roma estesi a p.zza San Domenico, piazza S. Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via Dei Frangiai, via Pannieri.

Ed ancora via Chiavettieri, Discesa Caracciolo, p.zza Garraffello, p.zza Fonderia e zone limitrofe, aree particolarmente frequentate da astanti e turisti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale.

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida, sottoposti a controllo 9 esercizi commerciali, in 6 di essi sono state riscontrate numerose e gravi irregolarità. Di natura amministrativa, che hanno comportato la notifica di sanzioni il cui valore supera i 53 mila euro.

Le violazioni

Nel dettaglio, la non autorizzata occupazione di suolo pubblico, la mancanza del manuale di autocontrollo HACCP, la mancanza di Scia per somministrazione. E poi, carenze igienico-sanitarie, violazione ordinanza sindacale sul regolamento della movida, violazione per mancanza di requisiti igienico strutturali, e altre gravi irregolarità.

Sequestrate oltre 1700 bottiglie di alcolici e super alcolici e quasi 600 lattine, inoltre destinati alla distruzione circa 50 chili di alimenti in quanto scaduti.

Complessivamente, sono state identificate 554 persone, di cui 106 con precedenti penali e o di polizia, controllati 54 veicoli, elevate 6 contravvenzioni al C.D.S. Le sanzioni al C.D.S. ammontano ad un importo complessivo pari a 6000,00 euro.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.